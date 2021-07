Dworzec PKP w Jabłoni Kościelnej na trasie Rail Baltica otwarty dla podróżnych. Remont budynku i otoczenia stacji kosztował ok.4 mln zł

– Jabłoń Kościelna to piąty zmodernizowany dworzec w województwie podlaskim otwarty dla podróżnych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. To niewielki obiekt, ale wierzę, że dzięki usprawnieniom wprowadzonym podczas inwestycji spełni on oczekiwania wszystkich podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Otwarcie zmodernizowanego dworca w Jabłoni Kościelnej to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie podlaskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją na strategicznej trasie Rail Baltica. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.