Działkowcy z podsuwalskiego Kukowa chcieli wyjść z Polskiego Związku Działkowców. Związek to zablokował

Oaza to duży ogród zlokalizowany w podsuwalskim Kukowie. Skupia 856 działkowców i tak jak zdecydowana większość ogrodów w kraju zarządzany jest przez ogólnopolskie stowarzyszenie Polski Związek Działkowców. Z tego tytułu jest zobowiązany do uiszczania składki członkowskiej, które aktualnie wynosi 9 groszy za metr kw. powierzchni działek. W przypadku Oazy jest to kwota około 24 tys. zł rocznie.

- To nie wszystko - zastrzegają działkowcy. - Zarząd okręgu wynajął nam biuro, które kosztuje nas 2500 złotych rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że korzysta z niego 14 ogrodów, to zbiera się ogromna kwota.

Na co idą pieniądze? Takie pytanie Sławomir Harasz, do niedawna prezes zarządu Oazy, wiosną minionego roku wystosował do Polskiego Związku Działkowców.

"Na co idą pieniądze ze składki członkowskiej? Proszę też o wskazanie podstawy prawnej do naliczania opłaty za biuro..." - czytamy w piśmie skierowanym do krajowej rady PZD.