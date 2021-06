Dzień Dziecka 2021. Tomasz Oświeciński, Magda Narożna, Paweł Małaszyński w dzieciństwie! Jak wyglądali kiedyś? [GALERIA]

Ohydztwa, które kazali nam jeść w dzieciństwie. Pamiętacie? 1.06.2021

Każdy z nas czuł ulgę, kiedy mama mówiła: "mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw". Problem zaczynał się jednak wtedy, kiedy tym "mięskiem" były... smażona mortadela albo wątróbka z cebulką. Takich żywieniowych koszmarów w naszym dzieciństwie było znacznie więcej. Zapraszamy was w podróż do przeszłości, dzięki której na pewno docenicie to, co obecnie macie w lodówce!