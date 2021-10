Dzień Nauczyciela 2021. Życzenia oraz krótkie wierszyki na Dzień Nauczyciela (14.10.2021)

Już chyba tradycją jest, że uczniowie przygotowują składkę klasową, aby w Dzień Nauczyciela wszystkim swoim pedagogom wręczyć skromny upominek, a przynajmniej wiązankę kwiatów. Mile widziane jest także, aby nie zapomnieć o innych pracownikach szkoły, gdyż 14 października to święto wszystkich ludzi związanych z edukacją.

Życzenia na Dzień Nauczyciela 2021

Najbardziej eleganckim sposobem wyrażenia wdzięczności za pracę nauczyciela będzie wręczenie wypisanej laurki.

Życzenia można także wysłać mailem lub SMS-em. Oprócz tego, by życzenia na Dzień Nauczyciela były szczere należy zadbać o to, by w odpowiedni sposób je złożyć. Właśnie przedstawiamy propozycje.