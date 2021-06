Dzień Ojca 2021 MEMY. Śmieszne obrazki, kartki i życzenia z okazji święta tatusiów. Kiedy jest Dzień Ojca? 23.06.2021

NOWE Miasta najbardziej przyjazne kierowcom. Ranking 2021

Tegoroczna edycja rankingu najbardziej przyjaznych miast dla kierowców, realizowanego przez serwis Oponeo, we współpracy z Yanosikiem, wykazała, że pierwsze miejsce bezapelacyjnie należy do Lublina (kategoria miasto powyżej 300 tys. mieszkańców) i Częstochowy (kategoria średnie miasto od 180-300 tys. mieszkańców). Ostatnie miejsca należą do Bydgoszczy i Torunia. Zestawienie zostało utworzone na podstawie przyznawania ocen w ośmiu analizowanych kategoriach, m.in.: cen paliw i OC, warunków parkowania, średniej prędkość jazdy i ilości kolizji.