Dzień Ojca 2021 w BCO. Panowie mogą liczyć na bezpłatne badania profilaktyczne

Przedstawił także aktualne dane statystyczne dotyczące zachorowań, z których wynika, że najczęstszymi nowotworami przewodu pokarmowego są nowotwory jelita grubego i odbytnicy. W Polsce w 2018 roku, to są najświeższe dane, było ponad 18 tysięcy zachorowań na te nowotwory i ta tendencja jest niestety dosyć szybko rosnąca, bo jeszcze w 2014 roku było tych zachorowań 16 tysięcy, a w 2010 – 12 tysięcy. Jeżeli chodzi o sam przewód pokarmowy, to stanowi on 20% wszystkich nowotworów w Polsce.

Doktor Mariusz Ciemerych, koordynator pododdziału urologii BCO, podkreśla jak istotna jest profilaktyka.

- Dzięki takim akcjom możemy z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć czy postawić wstępną diagnozę większości nowotworów układu moczowo-płciowego, tj. raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka prącia, jądra i częściowo również raka gruczołu krokowego (…) Panów młodych od 20-tego do 44-tego roku życia diagnozujemy pod kątem raka jądra. Starszych panów po 50tym roku życia diagnozujemy w kierunku raka pęcherza moczowego i gruczołu krokowego – mówił podczas wtorkowej konferencji dr Mariusz Ciemerych. - Najczęstszym nowotworem układu moczowo-płciowego jest rak gruczołu krokowego. W 2017 roku Krajowy Rejestr Nowotworów zarejestrował 17 tysięcy przypadków nowo rozpoznanego raka gruczołu krokowego. Aż 5 tysięcy chorych zmarło z tego powodu. Drugim co do częstości występowania rakiem układu moczowego jest rak pęcherza moczowego i również w 2017 roku było to 6 tysięcy nowych przypadków raka pęcherza moczowego. Raki nerki zdiagnozowano u około 2,5 tysiąca mężczyzn.