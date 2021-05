Dzień Strażaka. Z tej okazji głównymi ulicami Białegostoku przejechała kolumna strażackich wozów bojowych

Tylko w ubiegłym roku podlascy strażacy PSP interweniowali ponad 15,6 tysięcy razy. Z tego 3,4 tys. stanowiły wyjazdy do pożarów, a prawie 11,5 tys. do zagrożeń miejscowych - jak wypadki i usuwanie skutków wichur i podtopień. Już dawno strażacy przestali być kojarzeni tylko z ogniem. Można na nich liczyć w różnych kryzysowych sytuacjach. W przypadku braki zasilania dostarczają agregaty prądotwórcze do podtrzymania aparatury ratującej życie, dbają o osoby w kwarantannie, dezynfekują ulice miast, dostarczają maseczki ochronne seniorom z mniejszych miejscowości.