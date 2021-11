Dzwonią z numerów policji i infolinii banków. Podszywają się pod krewnych. Mieszkańcy woj. podlaskiego tracą majątki przez oszustów

Piątek 19 listopada. Do monieckich policjantów zgłosił się mieszkaniec gminy Jasionówka. 74-latek opowiedział o telefonie jaki otrzymał dwa dni wcześniej. Zadzwonił do niego mężczyzna podający się za policjanta. Podał wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki. Przekonał seniora o śledztwie przeciwko przestępcom bankowym, którzy chcą ukraść jego oszczędności. Zgodnie z instrukcją 74-latek założył konto internetowe i tam przelał swoje pieniądze. Zaraz po tym przekazał przestępcy dane do swojego rachunku.

- Ten mając pełny dostęp do konta mężczyzny, przelał z niego 200 tysięcy złotych - informuje asp. Izabela Malinowska.

