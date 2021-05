Egzamin ośmioklasisty 2021 - język polski. Odpowiedzi, arkusze CKE, pytania. Co było na egzaminie z języka polskiego? [25.04.2021]

Terminy egzaminu ósmoklasisty 2021:

język polski – 25 maja

matematyka – 26 maja

język obcy nowożytny – 27 maja

Egzamin ósmoklasisty co roku sprawdza wiedzę uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Jego wyniki niezbędne są do rekrutacji do szkół średnich. Im lepszy wynik egzaminu ósmoklasisty, tym większa szansa, że uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły średniej.

Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na egzaminie ósmoklasisty 2021 z języka polskiego? Arkusze oraz ich zawartość zdająca młodzież pozna dopiero 25 maja o godz. 9. Wiadomo jednak, że w zadaniach nie zostanie ujęte nic spoza obowiązującego programu nauczania. Będzie z pewnością sporo pytań otwartych, ale i kilka zamkniętych. Zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, pracy z tekstem, przedstawienia swojego stanowiska w formie pisemnej, a także wypracowanie (rozprawka lub opowiadanie) i krótkie zaproszenie to niemal pewniaki.