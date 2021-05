Egzamin ósmoklasisty 2021 - matematyka. Odpowiedzi, arkusze CKE, pytania. Co będzie na egzaminie z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty 2021 z matematyki. Odpowiedzi, arkusze CKE, pytania

Egzamin ósmoklasisty co roku sprawdza wiedzę uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Jego wyniki niezbędne są do rekrutacji do szkół średnich. Im lepszy wynik egzaminu ósmoklasisty, tym większa szansa, że uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły średniej.

Uczniowie klas ósmych 25 maja pisali egzamin z języka polskiego. W środę (26.05) zmierzą się z matematyką. Jakich zadań można spodziewać się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki? Zakres materiału na egzaminie ósmoklasisty 2021 ma być nieco mniejszy niż w latach ubiegłych.

W arkuszu CKE z całą pewnością znajdą się zagadnienia związane z arytmetyką, geometrią i algebrą, czyli wszystko, co było w programie nauczania. Na pewno nie zabraknie zadań dotyczących ułamków, równań, obliczania pola figur geometrycznych, objętości brył itp.