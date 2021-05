Ekogodzy biją na alarm. Grozi nam katastrofa. Wody Polskie: udrożniając rzekę Leśna Prawa nie będziemy ingerować w Puszczę Białowieską

Ministerstwo: Polska realizuje wyrok TSUE. Przyrodnicy: To nie ochrona, a dalsza wycinka Puszczy (zdjęcia)

Polska wykonuje wyrok TSUE z 2018 roku. Podpisanie nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża to jedyna możliwa prawnie forma zastąpienia obowiązującego aneksu. Umożliwi to aktywną ochronę cennych siedlisk i gatunków, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i UNESCO - poinformowało we wtorek (9.03) Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Obrońcy Puszczy Białowieskiej są innego zdania: mówią, że to jak plucie w twarz.