Eleos pomaga na granicy. Prawosławna organizacja włącza się w pomoc cudzoziemcom, a także mundurowym

Eleos, podobnie jak Caritas, zaangażował się w pomoc nielegalnym imigranto na granicy polsko-białoruskiej. Jak wyglądają Wasze działania?

Działamy dwutorowo. Jedna ścieżka to droga nieoficjalna, gdzie parafie i mieszkańcy, którzy są przy wschodniej granicy Polski, włączyli się w pomoc. Zachęcają, że jeżeli spotka się taką osobę, to aby im pomóc. To też są ludzie, którzy mają swoje kłopoty życiowe, których bieda i inne nieszczęście skłoniły do tak radykalnych kroków. Prosimy więc, aby na tyle, na ile ludzie mogą, to aby wsparli. Oczywiście w ramach prawa, bo to jest jest bardzo ważne. Imigranci mogą liczyć na żywność czy ubrania, ale absolutnie na pewno taki cudzoziemiec, jeśli poprosi o podwiezienie do innego miasta, to takiego wsparcia nie uzyska. Jeżeli widać, że jest potrzebna pomoc medyczna, to ludzie sami w jakiś sposób mogą pomóc, czy to lekarstwami czy środkami opatrunkowymi.