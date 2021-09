Ełk. Kradł rowery sprzed szkół. Wpadł w ręce policji

26-latek wykorzystał okazję, że pod szkołami stały niezabezpieczone rowery i jednego dnia ukradł dwa jednoślady. Potem zadbał o to, żeby jemu nikt nie zabrał ukradzionych rzeczy i przypiął rowery linką do drzewa w ustronnym miejscu. Ostatecznie jego wysiłki na nic się zdały. Mężczyzna został zatrzymany przez ełckich policjantów, a odzyskane rowery trafiły do prawowitych właścicieli.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 26-latek niedawno przeprowadził się do Ełku. Z kradzieży postanowił zrobić sobie źródło dochodu. Jednego dnia (22.09.2021.) ukradł dwa rowery sprzed ełckich szkół. Wykorzystał okazję, że dzieci zostawiły swoje rowery niezabezpieczone.

Straty zostały oszacowane na łączną kwotę 3700 złotych. Mężczyzna ukrył skradzione rowery w krzakach i przypiął je linką do drzewa, żeby mu nikt ich nie zabrał. Chciał później je sprzedać – liczył, że czas zadziała na jego korzyść. Jego plany pokrzyżowali policjanci, którzy szybko ustalili jego tożsamość i zatrzymali go. Odzyskali także schowane rowery, żeby przekazać je prawowitym właścicielom.