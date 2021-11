Ełk. Msza i procesja na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych

W homilii biskup pytał zgromadzonych jak żyć, aby zostać świętym? Dzieląc się swoją refleksją zachęcał, aby żyć tak, jak żyli znani nam święci i błogosławieni. „By zostać świętym, trzeba żyć Ewangelią, żyć zgodnie z wolą Bożą. Żyć tak, jak żyli święci i błogosławieni” – mówił biskup.

„Święci, błogosławieni, a także nasi najbliżsi, którzy poprzedzili nas i cieszą się już oglądaniem Boga twarzą w twarz, oni głoszą, że zbawił ich Pan. Do nieba możemy wejść dzięki krwi Baranka. To krew Chrystusa nas usprawiedliwia i otwiera przed nami Bramy Nieba. Jeśli wędrujemy w codziennym życiu z Chrystusem, to dojdziemy do Nieba. Chrystus nigdy nie zawodzi” – mówił hierarcha.