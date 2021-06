Ełk. Policjant z Ełku brał udział w ratowaniu serbskiego motocyklisty

„Daj znać, jak będziesz w domu” - tę akcję warto promować. Ma zwracać uwagę na bezpieczeństwo kobiet. Jak można pomóc?

„Daj znać, jak będziesz w domu” to polska odpowiedź na akcję: „Text Me When You Get Home”, która od kilku dni szturmuje zachodni Instagram. Dyskusja o bezpieczeństwie kobiet samotnie wracających w nocy do domu rozgorzała po bestialskim morderstwie Sarah Everard – Brytyjki, która po spotkaniu z przyjaciółką pieszo wracała do domu po zmroku. Najprawdopodobniej padła ofiarą napaści seksualnej ze strony funkcjonariusza policji.