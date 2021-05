Ełk. Święcenia diakonatu w katedrze. W tym roku odbyły się w inny sposób

Nowy diakon złożył na ręce ordynariusza diecezji ełckiej przyrzeczenie wierności Kościołowi oraz posłuszeństwa biskupowi innego następcom, oraz śluby czystości, a po litanii błagalnej do wszystkich świętych, biskup ełcki bp Jerzy Mazur po nałożeniu rąk na głowę diakonowi i modlitwie udzielił święceń. Nowo wyświęcony diakon w ciągu najbliższego roku podejmie posługę w diecezji a zarazem rozpocznie ostatni okres formacji, przygotowujący do kapłańskich święceń.

Nowo wyświecony diakon to Adam Roziewski z parafii pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach.

„Święcenia są dla mnie wejściem w stan duchowny, w kapłaństwo, które będzie służyło Kapłaństwu Królewskiemu każdego ochrzczonego. To moje zjednoczenie się z Chrystusem Sługą, by oddać swoje życie Kościołowi – Oblubienicy Chrystusa. Chciałbym być diakonem, który przede wszystkim jest pełen zrozumienia, współodczuwania i braterstwa, by swoja postawą życiową, a kiedy trzeba, także i słowem, przyprowadzać do Boga i głosić Ewangelię” – mówił dk Adam Roziewski .