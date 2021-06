Ełk. Włamali się do stoiska z truskawkami. Ukradli 6 zł i zgubili telefon

W niedzielę policjanci zostali poinformowani o włamaniu do stoiska z truskawkami. Żeby dostać się do wnętrza sprawcy zniszczyli drzwi do straganu. Z kasetki, która była w środku, zginęło właścicielowi 6 złotych.

Pracujący na miejscu policjanci dostrzegli dwóch młodych chłopaków na rowerach, którzy obserwowali tą sytuację. W pewnym momencie jeden z chłopców zaczął dzwonić swoim telefonem i wtedy odezwał się dźwięk telefonu, który leżał w miejscu włamania. Policjanci ustalili, że to właśnie dwaj nastolatkowie wyłamali drzwi i ukradli pieniądze. Jeden z nich zgubił na miejscu telefon, a potem zadzwonił pod swój numer.

16-latkowie zostali przekazani pod opiekę rodzicom. Ta sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.