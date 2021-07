Eurojackpot 9.07.2021. Losowanie Eurojackpot lotto online. [WYNIKI 9.07.2021 EUROJACKPOT]

Eurojackpot WYNIKI 9.07.2021. Sprawdź kupon

Liczby wylosowane w Eurojackpot w piątek 9 lipca: [] - liczby podamy zaraz po losowaniu

Do której godziny Eurojackpot? Wyniki losowania kumulacja Eurojackpot z 9 lipca

Zawieranie zakładów Eurojackpot odbywa się w kolekturach i punktach sprzedaży od soboty do czwartku od godziny 6:30 do godziny 23:54 (unieważnienia do godziny 23:56) oraz w piątek od godziny 6:30 do godziny 19:00. Zamknięcie sprzedaży na losowanie w dniu losowania Eurojackpot odbywa się o godzinie 19.

Losowanie tabela wygranych Eurojackpot Wyniki 9.07.2021. Największe wygrane w Polsce

Pierwsza piątka najwyższych polskich wygranych w Eurojackpot:

Eurojackpot WYNIKI 9.07.2021 Jak grać w Eurojackpot. Godziny losowania Eurojackpot

Na blankiecie trzeba wybrać 5 liczb z 50 i 2 10. Można też zagrać sposobem na chybił trafił. Kupon można kupić w kolekturze Lotto albo przez internet. Jeden zakład kosztuje 12,50 zł.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

W Eurojackpot można grać nawet o 90 mln euro! W każdym losowaniu gwarantowana pula na wygrane I stopnia wynosi 10 mln euro, czyli około 43 mln złotych! W grze występuje 12 stopni wygranych. Losowania odbywają się w piątki w Helsinkach między godz. 20.00 i 21.00.