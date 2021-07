Festiwal Wertep 2021 już za 3 dni. Ponad 60 spektakli w 8 podlaskich miejscowościach (PROGRAM) Alicja Olchanowska

- Nie chcemy robić monochromatycznego festiwalu. On musi i wzruszać, i śmieszyć, być czymś, co troszkę zirytuje i skłoni do refleksji - mówi Dariusz Skibiński, dyrektor artystyczny MFT Wertep. 13. edycja Wertepu rusza 30 lipca w Narewce.