Freediving. Nurkowanie na jeziorze Hańcza w międzynarodowej obsadzie i z rekordami

Mistrzostwa głębokościowe w Polsce odbywają się na jeziorze Hańcza, które jako jedyne oferuje nurkom zejście na odpowiednią głębokość (Hańcza ma 108 m głębokości!). Niestety, w tym roku pogoda nie rozpieszczała zawodników. Zmagania nurków odbywały się przy silnym wietrze, opadach deszczu i niezbyt wysokiej temperaturze powietrza. Dodatkowo temperatura wody, nawet latem, przy dnie jeziora wynosi zaledwie ok. 4 stopni Celsjusza, co wymaga umiejętności sprawnego wyrównywania ciśnienia w uszach oraz sporej wytrzymałości termicznej zawodników. Warto dodać, że już na głębokości 10 metrów panują w wodzie całkowite ciemności, dlatego każdy musi być przypięty do liny startowej.

Zmagania zawodników w przypadku mistrzostw głębokościowych (nie basenowych) polegają na zejściu pod wodę na jak największą głębokość, oczywiście wstrzymując oddech. Sposób zejścia pod wodę jest różny, w zależności od danej konkurencji. Oczywiście zawsze odbywa się to przy linie i w asekuracji. Zadaniem safety diverów jest pilnowanie bezpieczeństwa startujących nie tylko na powierzchni, ale też pod wodą na określonej głębokości oraz towarzyszenie im przy wynurzaniu. W tym roku w Zawodach Krystalicznej Wody wzięli także zawodnicy zagraniczni.