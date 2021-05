Fundacja "Okno na Wschód" będzie wspierać koła gospodyń wiejskich

Fundacja "Okno na Wschód" KGW "Łapianka na obcasach" połączyły siłę, by aktywizować i wspierać koła gospodyń. To szczególnie ważne w czasie pandemii, kiedy nasza kreatywność i motywacja zostały stłumione. W ramach wspólnie realizowanego projektu organizowane będą m. in. szkolenia, warsztaty liderskie, wizyty studyjne.

- Koła gospodyń wiejskich w naszym odczuciu są bardzo ważne, a niestety pozostawione same sobie. Kiedy pomyślimy o sytuacji organizacji pozarządowych w mieście, mamy tam pewne środowisko. Są szkolenia, publikacje, doradców, portale informacyjne, które pomagają w podnoszeniu kompetencji czy pozyskaniu środków na działalność. Jeśli porównamy sytuację w mieście, do tej na wsi, to łatwo zauważyć, że KGW działają jak samotne wyspy. Ich aktywność jest wspaniała, ale ogranicza się do działań lokalnych. Chcemy to zmienić - mówi Łukasz Pogorzelski, wiceprezes Fundacji "Okno na Wschód".