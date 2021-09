Fundacja ujawnia nagrania od imigrantów spod Usnarza. Zrozpaczeni pytają: Kto zajmie się naszymi trupami?

Dajcie nam chociaż na jakiś czas schronienie, żebyśmy nie umarli. Prosimy naród polski, żeby poprosił swój rząd, żeby nam pomógł. Zabierzecie nas stąd, potem zdecydujecie, co z nami zrobić. Jeżeli jeszcze dwa lub trzy dni tu zostaniemy, jestem pewien, że umrzemy. Potem zdecydujecie, czy wrócimy do Afganistanu. Żadna strona nie chce nas stąd zabrać. Jeżeli zostaniemy tu i umrzemy, to zajmiecie się naszymi trupami? – pyta Masoud, jeden z koczujących pod Usnarzem imigrantów.

Na innym nagraniu słychać kobietę, która odpowiada o dramatycznych warunkach, w jakich przebywa.

– Jesteśmy otoczeni drutem kolczastym. Bardzo prosimy, niech Polska zlituje się nad nami. Jeśli nie chcecie nam dać ochrony, to chociaż uratujcie nas przed śmiercią. Wiecie, że nie możemy wrócić do naszego kraju. Gdybyśmy mogli, ani sekundy bym tu nie została. Jeśli nie chcecie nam dać ochrony, to chociaż uratujcie nas przed śmiercią, a potem zrobimy coś, żeby wrócić do swojego kraju – mówi kobieta, która wyraźnie popłakuje.