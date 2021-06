Funkcjonariusze zlikwidowali dziuplę samochodową. Trafiały tu luksusowe auta skradzione na terenie Polski i UE (zdjęcia, wideo)

Dziupla samochodowa znajdowała się na terenie powiatu siedleckiego. W jej likwidacji brali udział policjanci z białostockiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, policjanci z komendy miejskiej w Siedlcach oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Terespolu.

O akcji poinformowało w tym tygodniu CBŚP, które ujawniło, że w dziupli znaleziono pojazdy, maszyny budowlane, elementy karoserii, podzespoły oraz moduły samochodowe. Z ustaleń służb wynika, że skradzione na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej luksusowe pojazdy po zatarciu znaków identyfikacyjnych sprzedawane były najczęściej na części za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych.

Podczas działań odzyskano skradzione w 2020 roku w Warszawie audi warte ok. 200 tys. zł, wózek jezdniowy podnośnikowy skradziony we Włoszech wart ok. 90 tys. zł.