Futsal. MOKS Słoneczny Stok bez szans w starciu z mistrzem

Rekord to mistrz Polski i faworyt rozgrywek. Gospodarze szybko pokazali swoją wyższość, bo już po pierwszym kwadransie prowadzili 4:0. W białostockiej ekipie rzucała się w oczy niedokładność, którą rywale bezlitośnie wykorzystywali. Skończyło się przegraną 2:11.

- Mamy zespół w przebudowie. Ciężko jest nam znaleźć zawodników futsalowych i szukamy tych co grają na trawie - powiedział Adrian Citko, grający trener MOKS. - Ale myślę, że być w tej lidze i mieć takie problemy to i tak lepiej niż grać w pierwszej, czy drugiej lidze. Zaczęliśmy ligę od wysokiej porażki, ale oczywiście punktów mamy szukać w meczach z innymi rywalami. Można powiedzieć, że Rekord to inny poziom, ale chcieliśmy powalczyć. Ile mieliśmy sił to walczyliśmy. Może trochę za dużo straciliśmy głupich bramek. Czekamy na następne mecze.