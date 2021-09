Gala plebiscytu Osobowość Roku 2019 i 2020. Wspaniali Podlasianie otrzymali nagrody w Operze i Filharmonii Podlaskiej

- Jesteście skarbem, prawdziwymi perłami w koronie województwa podlaskiego. Czuję się zaszczycony, że jesteście Państwo z nami jako laureaci plebiscytu i czytelnicy Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego - mówił do zebranych Adam Jakuć, redaktor naczelny obu wspomnianych tytułów. Podziękował gospodarzom podlaskiej opery za gościnę. - To wspaniałe, że możemy Państwa nagrodzić w tak wyjątkowym miejscu. Gratuluję! Robicie wielkie rzeczy w swoich małych ojczyznach i to są rzeczy wspaniałe. Jesteśmy dumni - dodał redaktor naczelny.