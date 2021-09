"Gazeta Współczesna" była kiedyś "Gazetą Białostocką". Zobacz, jak wyglądał pierwszy numer legendarnego dziennika

- Nie chcemy, by gazeta, którą dziś wypuszczamy z naszej białostockiej drukarni, była tylko pismem dla mas, my chcemy, by gazeta nasza była pismem samych mas, żeby one brały żywy, aktywny udział w jej redagowaniu. Chcemy, by poprzez szeroką sieć korespondentów robotniczych i poprzez szerokie rzesze czytelników, "Gazeta" jak najściślej się związała z terenem, żeby stała się najwyższą trybuną mas pracujących Białostocczyzny w walce o lepsze, radośniejsze życie - czytamy w kolumnie "Od Redakcji".