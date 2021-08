Gdzie jest burza? Radar burzowy online i mapy burzowe. Ostrzeżenie pogodowe IMGW dla woj. podlaskiego przed burzami z gradem [4.08.2021]

IMGW w środę - 4 sierpnia wydał ostrzeżenie przed zagrożeniem, jakie może pojawić się w woj. podlaskim. Prognozowane są są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu o wydajności od 15 mm do 25 mm, lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano dla powiatów:

augustowskiego

sejneńskiego

suwalskiego

Suwałki

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla powiatów: