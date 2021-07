Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia dla województwa podlaskiego przed burzami z gradem [15.07.2021]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek (15 lipca) ostrzeżenie przed burzami z gradem dla całego województwa podlaskiego. Ulewne opady deszczu mogą wynieść lokalnie nawet do 60 mm, a porywy wiatru – do 100 km/h.

- Dla mieszkańców Białegostoku i innych podlaskich miejscowości to może być niespokojne popołudnie i noc. Burze z gradem o różnej intensywności, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 60 mm, prognozowane są w czwartek oraz w nocy z czwartku na piątek na obszarze województwa podlaskiego. Miejscami może spaść grad. Na terenie całego regionu ostrzeżenia stopnia drugiego obowiązują do godz. 2.00 dnia 16 lipca - informuje Agnieszka Błachowska z Departamentu Komunikacji Społecznej w białostockim magistracie.