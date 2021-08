Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze w województwie warmińsko-mazurskim. Aktualna mapa burzowa na jutro (piątek, 20.08)

NOWE Dziś Przemienienie Pańskie, jedno z najważniejszych świąt w Cerkwi Prawosławnej. Główne obchody w Polsce odbywają się na Grabarce [ZDJĘCIA]

Przemienienie Pańskie, czyli tzw. Preobrażenije Hospodnie to jedno z 12 najważniejszych w roku świąt dla osób wyznania prawosławnego. Jest to święto ruchome, co oznacza, że co roku przypada na inny dzień tygodnia. Data jest jednak ta sama - 19 sierpnia. Główne uroczystości w całej Polsce odbywają się tego dnia na Świętej Górze Grabarce. Tego dnia odbywa się też w cerkwiach święcenie owoców.