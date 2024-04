Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 12.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

Nowa Wieś Ełcka, ul. Tadeusza Kościuszki 4B, 6A, 6B, dz. 49/1-7, dz. 50/8-16 25.04 od godz. 11:00 do 15:00

Wityny, 3-10, hydrofornia 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Orzechowo, wieś i kolonia 23.04 od godz. 8:00 do 16:00

Kulesze, dz. nr 56/6 22.04 od godz. 8:00 do 14:00

Nowa Wieś Ełcka, ul. Generała Sikorskiego 31, 31A, dz. nr 255/2, 255/4, 265/4, 265/6, 289/1, 289/2, 299/5, 299/8, 299/15, 299/16, 299/17, 299/21, 299/32, 299/34, 255/47, 255/49, 255/51, 255/52, 255/54, 255/59, 255/60, 255/63, 299/1, 295/4, ul. Nowowiejska 2 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Mazurowo, 44, gospodarstwo rolne 16.04 od godz. 8:00 do 18:00

Malinówka Wielka, dz. 88/10-88/15, 58/8, 53/1, 215/9-215/26 15.04 od godz. 10:00 do 15:00

Wiśniowo Ełckie, Hydrofornia

26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Ełk, ul. Jana Matejki od 8 do 20, ul. Cypriana Kamila Norwida od 1 do 11, 23, 24

26.04 od godz. 8:00 do 13:00

powiat węgorzewski

Wysiecza, od 1 do 10

16.04 od godz. 8:00 do 15:00

Jakunówko, od 4 do 18

17.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat giżycki

Gawliki Wielkie

17.04 od godz. 7:00 do 15:00

Gawliki Wielkie, 18, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 34, 35, 36, 36A, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 6, 80 krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

17.04 od godz. 7:00 do 15:00