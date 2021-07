Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 22.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (22.07 12:13) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat giżycki

Giżycko, ul. Łąkowa od 1 do 5 oraz od 2 do 22, ul. Wiejska od 15 do 45, od 20 do 40 oraz 46, 48, 51, 53, 69,

22.07 od godz. 7:00 do 17:00

powiat nowomiejski

Orłowo, 16, 16 A, 16 B, 18, 19, 1A, 5

22.07 od godz. 10:00 do 15:00

powiat ełcki

Rękusy, szkoła

22.07 od godz. 12:00 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat ełcki

Mrozy Wielkie, Ośrodek Wczasowy

23.07 od godz. 8:00 do 12:00

Ełk, ul. Tęczowa 3, 3A, 3C, 5, 7, Telefonia Cyfrowa, Ciepły Dom, Dom Ełcki, RApid, EURO-CASH, KM-Trans,

23.07 od godz. 9:00 do 14:00

Gorło, dz. nr 157/8

30.07 od godz. 8:00 do 14:00