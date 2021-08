Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 25.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat olecki

Kiliany, kolonia, wieś - Krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

25.08 od godz. 7:30 do 15:00

Babki Gąseckie

26.08 od godz. 8:00 do 14:30

powiat nowomiejski

Orłowo, 1-17

25.08 od godz. 8:00 do 14:30

powiat gołdapski

Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej

26.08 od godz. 8:00 do 13:00

Grunajki, Nowa Boćwinka, 9, 9/1, Rożyńsk Mały

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Gołdap, ul. Boczna 21, 23, 27, 29, 35, 35A, 35B, 42, 44, 50 oraz 50 od C do F

31.08 od godz. 12:00 do 15:00

powiat piski

Gaudynki, 38, 40, 41, 43

26.08 od godz. 8:00 do 14:30

Pilchy, domki letniskowe

27.08 od godz. 10:00 do 14:00