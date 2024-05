Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.05

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat braniewski

Radziejewo 49, 54, 56, 58.

20.05 od godz. 8:30 do 14:31

powiat bartoszycki

Wągródka od 1 do 3, 3A, 3B, 4, 5, 50-14/66.

20.05 od godz. 8:30 do 12:00

powiat lidzbarski

Zaręby 1, 1A, od 2 do 4, 7, od 9 do 11, BN, 13/11.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat olsztyński

Klebark Mały 16C, 48, od 50 do 52, 86A, 87A, 8-66/2, 8-66/6.

20.05 od godz. 8:00 do 12:00

Biskupiec ulica Wybudowanie 24 , 41.

20.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat działdowski

Dźwierznia od 1 do 6, 8, od 10 do 12, od 14 do 17, od 20 do 23, 23A, 25, 28, 30, 246/s, 48/4, 67/5, 68/2, 67/4, dz. 67/4, Sochy 1, od 3 do 5, 8/A, 9, 10, 12/A, 13, od 15 do 17, 19, 21, 23, 244/s, ., 110/4, Szczepka 1, 3, 4, 245/s.

20.05 od godz. 10:30 do 13:30