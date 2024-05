Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.05

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat bartoszycki

Bisztynek ulica Adama Asnyka 3, 4, ..

21.05 od godz. 9:00 do 13:00

Rodnowo 57.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00

Wola 1, 2, 5, 8, 16-12/28, 16-12/29, 16-12/33 (GPO), 16-23/1, Wólka od 1 do 3.

21.05 od godz. 8:30 do 13:00

powiat mrągowski

Grabowo 54A, 54B, 6-318/13 (GPO), 6-335/12 (GPO).

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lidzbarski

Kotowo 11, 12, 14.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat olsztyński

Kromerowo 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A, od 5 do 8, 8D, 9, 10, 10A, od 11 do 20, 20A, 21, 22, 9-95/8.

21.05 od godz. 8:30 do 13:30

Ustrych .

21.05 od godz. 8:00 do 12:00