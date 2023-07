Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.07

Gdzie obecnie (24.07 2:07) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat braniewski

Piórkowo.

od 23.07 godz. 20:19 do 24.07 godz. 2:30

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat działdowski

Burkat od 1 do 4, 6, 6A, od 7 do 12, 13/a, 15, 16, 18, od 20 do 26, 26A, 26B, 27, od 32 do 36, 36/A, 38, 41, od 44 do 47, 47//2, 47/2, 47/4, od 48 do 50, 50/a, 52, 53, 53/A, 55, 56, 56/C, 56A, 56D, od 57 do 59, 59 A, 76, 79/A, 80, 211, 216, 734/s, 0, 172/3, 27/29, 279, 287, 292/2, 437, 44/19, 62/24.

24.07 od godz. 8:30 do 10:00

powiat piski

Odoje, Czarne, Rzęśniki

25.07 od godz. 7:00 do 17:00

Pilchy, działki letniskowe

26.07 od godz. 7:00 do 14:00