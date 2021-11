Gen. Dariusz Łuczak: W najbliższym czasie nie należy oczekiwać wygaszania konfliktu, wprost przeciwnie - jego możliwą eskalację

Trzy uzbrojone osoby wtargnęły na polską stronę z Białorusi. Kto i w jakim celu mógł to zrobić?

Z oficjalnych informacji, podawanych min. przez polski MSZ wynika, że dokonały tego osoby niezidentyfikowane, uzbrojone w długą broń. Moim zdaniem tej prowokacji dokonały białoruskie służby. Nawet zakładając, że byli to imigranci, to zostali uzbrojeni i umundurowani przez Białorusinów.

Czy Łukaszenka chce w ten sposób wywołać konflikt?

Już wywołał kilka miesięcy temu. Bo jak inaczej nazwać to, co dzieje się od czerwca na litewskiej, łotewskiej i polskiej granicy z Białorusią? W ramach tego konfliktu, który należy nazywać wprost wojną hybrydową, jego służby stosują wobec polskich funkcjonariuszy różnego rodzaju prowokacje. Teraz doszło do naruszenia polskiego terytorium.

Niedawno ze strony białoruskiej poleciały w polskich funkcjonariuszy kamienie i gałęzie. Dlaczego białoruskie służby na to pozwalają?