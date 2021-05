GIS wycofuje produkty ze sklepów. Wśród nich stek z krokodyla. Zobacz najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego 19.05.2021

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w określonej poniżej partii produktu „Stek z krokodyla”, 250 g, mrożony, wykryto bakterie Salmonella.Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.Szczegóły dotyczące produktów:Nazwa produktu: „Stek z krokodyla”, 250 g, mrożonyNumer partii: 2501113Numer artykułu: 733270Najlepiej spożyć przed: 18.03.2023Dystrybutor: Tender Meat Sp. z o.o., ul. Wolności 21 09-100 PłońskDziałania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:Inspekcja Weterynaryjna ustaliła, że firma Tender Meat Sp. z o.o. sprzedała odbiorcom w Polsce całą partię wskazaną w tym komunikacie. Informacje o odbiorcach zostały przekazane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu monitorowania wycofania produktu z obrotu. Zalecenia dla konsumentów:Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.