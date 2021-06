Gm. Jaświły. Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź uczestniczył w sesji rady gminy. Podobnie jak inni sołtysi z gminnych miejsowości

Pierwsze posiedzenie w normalnych warunkach po miesiącach zdalnych obrad przyciągnęło tłum dziennikarzy. Pojawił się nawet wóz satelitarny, czego Jaświły do tej pory nie uświadczyły Powód: zaplanowany udział w obradach arcybiskupa seniora archidiecezji Gdańskiej Sławoja Leszka Głódzia. Zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka z marca 2021 roku były metropolita gdański musiał opuścić swoją ostatnią diecezję za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich. Do tego doszły też inne kwestie związane z zarządzaniem archidiecezją. Osiadł w rodzinnej Bobrówce. 16 czerwca został wybrany jednogłośnie przez mieszkańców na sołtysa Piasek (to część Bobrówki).

- Wieś wybrała i nikomu to nie przeszkadza. To jest niewielka wieś położona w pięknym miejscu. Rzeka, piaski, nazwa sołectwa Piaski - dodawał przed sesją inny radny z sąsiedniej wsi.