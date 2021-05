Gmina Brańsk. Złodziej odpowie za włamanie... sprzed 12 lat. Policja zatrzymała podejrzanego

Policjanci dzięki nowoczesnym technikom pracy dochodzeniowo-śledczej powracają do niewyjaśnionych przestępstw sprzed lat. Tym razem bielscy mundurowi rozwikłali sprawę kradzieży z włamaniem, do której doszło w kwietniu 2009 roku w gminie Brańsk. Wówczas to, sprawca wyłamał zamek w drzwiach do domu jednorodzinnego i z pudełka stojącego w pokoju zabrał 100 złotych.

Zebrany wtedy materiał dowodowy, nie dał podstaw do wyjaśnienia tego przestępstwa. Jednak bielscy policjanci przy współpracy z podlaskim laboratorium kryminalistycznym powrócili do tej kradzieży z włamaniem.

- Przełomem w sprawie były informacje z policyjnego systemu, który rozpoznał zabezpieczone wówczas odbitki linii papilarnych - kom. Agnieszka Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Bielski Podlaskim.