Gmina Czyże. Cztery osoby oskarżone o próbę pobicia mężczyzny. Pokrzywdzony bronił się samurajskim mieczem

Na proces oskarżeni czekają na wolności. Prokuratura zastosowała wobec nich jedynie poręczenie majątkowe. Mają od 19 do 31 lat. Wśród nich jest jedna kobieta. Według ustaleń śledczych, 1 maja 2020 r. wtargnęli na jedną z posesji w gminie Czyże (pow. hajnowski), po czym usiłowali pobić gospodarza. Sprawcy przyjechali dwoma samochodami. Na ich widok pokrzywdzony chwycił replikę samurajskiego miecza. Był jednak słabszy. Jeden z oskarżonych wyrwał mu katanę i przystąpił do ataku. Gospodarz sięgnął po trzonek siekiery próbując się bronić. Ale i to niewiele to pomogło. Napastnik uderzył go mieczem w rękę. Ranny wreszcie uciekł i zabarykadował się w domu. Czytaj też: Zabójstwo we wsi Czyże. Sąd: Zabójca nie zasługuje na łagodniejszą karę. To prawomocny wyrok (zdjęcia)

Wściekli oskarżeni mieli przy sobie pałkę teleskopową. Wybili w budynku okna, a następnie wszystkie szyby w Fordzie Focus należącym do pokrzywdzonego. Zniszczyli też karoserię. Odjeżdżając sprawcy zabrali jeszcze kluczyki do auta. Niedługo później cała czwórka została zatrzymana. Troje podejrzanych to mieszkańcy Hajnówki, jedna Łodzi. Śledztwo trwało rok. Przed sądem, do którego prokuratura właśnie skierowała akt oskarżenia, odpowiedzą za usiłowanie pobicia, próbę zmuszenia pokrzywdzonego do zwrotu wierzytelności, a także uszkodzenie samochodu oraz ciała pokrzywdzonego przy użyciu miesza samurajskiego. Mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci rany rąbanej, urazu mięśnia i ścięgna ręki. Oskarżonym grozi kara do 5 lat więzienia. Jaki był motyw ich działania? Zobacz także: Białystok. Rekonstruktor stracił oko podczas walk rycerskich. Chciał 300 tys. zł rekompensaty od organizatora festynu. Sąd oddalił pozew

- W czasie postępowania ustalono, iż powodem zachowania się podejrzanych było to, iż podejrzewali, że pokrzywdzony kilka dni wcześniej wybił szybę w samochodzie marki Fiat Seicento, który należał do dziadka jednego z podejrzanych. Oni w ramach rozliczeń przyjechali do pokrzywdzonego, aby zmusić go do wydania pieniędzy za uszkodzenie tej szyby. Była ta kwota 2200 złotych - informuje Jan Andrejczuk, Prokurator Rejonowy w Hajnówce.

