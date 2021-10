Gmina Giby. Areszt tymczasowy dla Litwina podejrzanego o atak z nożem na 36-letniego rodaka Izabela Krzewska

Według ustaleń śledczych, sprawca posłużył się nożem technicznym. To nim zadał ciosy współpasażerowi siedzącemu obok KPP Sejny Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dramatyczne sceny rozegrały się w busie, którym mężczyźni wracali do kraju. Ranny z groźnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Żyje. Dlatego podejrzany usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.