Gmina Michałowo stawia na promocję zalewu Siemianówka, ale każe za nią płacić odwiedzającym plażę

Gmina Michałowo wprowadza nowe opłaty za korzystanie z plaży w Rudni nad zalewem Siemianówka. Od tego sezonu zapłacimy między innymi za parking przy plaży, rozstawienie namiotu czy użytkowanie miejsca ogniskowego.

Gmina Michałowo to jedna z bogatszych gmin w województwie podlaskim. To na jej terenie znajduję się cieszący się dużą popularnością zalew Siemianówka. Samorząd co roku inwestuje w rozwój plaży w Rudni. W tym roku także zapowiedziano nowe inwestycje i atrakcje. Jak twierdzą przedstawiciele gminy plaża i port cieszyły się w ubiegłym roku sporym zainteresowaniem mieszkańców województwa podlaskiego, jak i turystów z całej Polski. Korzystanie z zalewu było dotychczas darmowe. W obecnym sezonie gmina postanowiła jednak wykorzystać zainteresowanie turystów i odzyskać częściowo koszty inwestycji.

- Dużo ludzi pojawia się co roku na plaży i zostawiają po sobie dużo śmieci. Plaża generuje duże koszty. Między innymi sprzątanie, dbanie o toalety, czy wywóz śmieci. Obecnie płaciła za to gmina, a teraz nie wszystko będzie darmowe. Gmina musi też zarabiać. Samorządy mają trudniej w obecnej sytuacji. Nie zwalamy winy na pandemię. Po prostu robimy to co wszyscy. Wstęp na większość tego typu obiektów w regionie jest płatny. Na przykład wejście i wjazd samochodem na plażę na Dojlidach są płatne - mówi Konrad Sikora, zastępca burmistrza Michałowa.

Wejście na plażę co prawda będzie nadal bezpłatne. Pomimo zarządzenia, które pod koniec marca wydał burmistrz Michałowa. Zakładało ono ustalenie maksymalnej wysokości opłat na terenie rekreacyjnym plaży Rudnia. I tak wstęp na plażę miał kosztować do 5 zł jednorazowo. Opłata ta nie wejdzie jednak w życie od tego sezonu. Mamy za to szereg innych opłat:

parking auta osobowego - 10 zł /doba

/doba korzystanie z natrysków i WC - 1 zł

ustawienie namiotu - 20 zł /doba

/doba rezerwacja miejsca ogniskowego pod wiatą - 150 zł

ustawienie przyczepy kempingowej - 30 zł /doba + media płatne dodatkowo

/doba + media płatne dodatkowo jednorazowe korzystanie ze slipu (wodowanie łodzi) - 20 zł + parking / lub karnet miesięczny 200 zł + parking

Jeśli chodzi o inwestycje to gmina zakupiła kontener i drewniany domek barowy na potrzeby małej gastronomii. Zamierza je odpłatnie wypożyczać do sprzedaży jedzenia. Do organizacji imprez kulturalnych został zakupiony duży namiot, a na plaży montowane są obecnie drewniane trapy, mające ułatwić dostęp do pomostu. Na plaży i w porcie ma pojawić się też duży napis "SIEM(i)Anówka". Samorządowcy chcą by zalew w ten sposób zyskał większą rozpoznawalność marketingową.

W ostatnich latach na plaży Rudnia postawiono także wieżę widokową, a obok niej nową infrastrukturę wypoczynkową. Utworzono między innymi siłownię na powietrzu i plac zabaw dla dzieci. Zostały zbudowane również nowe pomosty. Przyszli odwiedzający od tego sezonu będą musieli jednak ponieść koszt gminnych inwestycji.

