Gmina Sokoły. Ukradł puszkę z datkami dla potrzebujących. Zatrzymał go właściciel apteki wspólnie z dzielnicowym

Do tej grupy dołączył 41-latek, który w przestępczy sposób chciał szybko wzbogacić się. Jak wynika z ustaleń śledczych, 25 i 27 maja mężczyzna z jednej z wysokomazowieckich aptek skradł puszki z pieniędzmi. Mogło się w nich znajdować około czterech tysięcy złotych.

Bardzo często w aptekach można spotkać puszki należące do różnych fundacji charytatywnych. Instytucje te prowadzą zbiórki pieniędzy na rzecz osób potrzebujących. Zebrane w ten sposób pieniądze wspomagają chore dzieci czy osoby żyjące w ubóstwie. Okazuje się, że nie wszyscy są w stanie uszanować ten szczytny cel.

- Pokrzywdzonemu natychmiast na pomoc ruszył dzielnicowy z Posterunku Policji w Sokołach młodszy aspirant Tomasz Staworko i wspólnie zatrzymali uciekiniera - relacjonuje starszy aspirant Anna Zaremba z KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

Policjanci odzyskali ze skradzionej sumy przeszło 1000 złotych, a podejrzany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.