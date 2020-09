Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie stara się o dofinansowanie projektu Centrum Spotkań Kultur. Za 25 mln złotych

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu nad rzeką Supraśl, nadanie mu formy bulwarów kończących się na wysokości Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie. Oprócz bulwarów powstanie osada kulturowa, w której będzie można zajrzeć do kowala, tkacza, dawnej karczmy, poznać rodzaje ziół u znachora, ubić masło w tradycyjny sposób itp.

Kowal – kompletnie wyposażony warsztat kowalski, gdzie przy pomocy tradycyjnego miecha kowal rozgrzeje na palenisku metal i zamieni go w dowolne narzędzie czy podkowę. Warsztat będzie wykorzystywany do pokazów oraz jako miejsce pracy kowala do wytwarzania własnych wyrobów.