Goniądz. Happening z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3-go Maja. Mieszkańcy wspólnie stworzą mapę Polski metodą string art Izabela Krzewska

To projekt, który ma krzewić patriotyzm i aktywizować widzów. Zadanie czeka przed wejściem do budynku ośrodka. Każdy z mieszkańców będzie mógł dołożyć do "dzieła" swoją cegiełkę.