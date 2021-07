Gospodynie dostaną po 5 tysięcy złotych od samorządu województwa

66 wniosków od Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń i parafii wpłynęło na konkurs zorganizowany przez samorząd województwa. Ostatecznie dotacje zostały przyznane 54 lokalnym wspólnotom.

- To nie są duże pieniądze - do 5 tys. zł na jedną wspólnotę, ale są to też środki niezwykle oczekiwane przez Koła Gospodyń Wiejskich - podkreślił Stanisław Derehajło. - Przekazane pieniądze wesprą realizację ich zamierzeń.

Dotację dostało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie. Za nieco ponad 4 tys. zł jego członkowie planują zorganizowanie warsztatów z plecenia wianków, robienia obwarzanków, dekoracji ciasteczek i ręcznie wykonywanych laleczek. Pozostałe pieniądze przeznaczą na zakup stołu z ławkami i krzeseł, a także sprzętu nagłaśniającego.

- Chcemy zebrać się i nauczyć wykonywać coś, co nie wymaga dużego nakładu pieniędzy - mówiła o pomysłach Alicja Bajko, jedna z członkiń KGW w Bohdanie.