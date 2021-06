gotowe Hospicjum Proroka Eliasza rozpoczyna nowy projekt. Został doceniony i dofinansowany przez Komisję Europejską (ZDJĘCIA)

W czwartek (10 czerwca) w urzędzie marszałkowskim odbyła się inauguracja projektu "Dać to, czego najbardziej potrzeba". To program opieki domowej nad osobami zależnymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Realizuje go Hospicjum Proroka Eliasza.

Innowacyjność projektu polega na stworzeniu sieci osób pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po organizacje sektora publicznego i NGO. Działający w ten sposób mechanizm będzie zaspokajać realne potrzeby zdrowotne oraz dawać możliwość elastycznego dopasowania opieki do potrzeb podopiecznych. Z założenia model jest na tyle uniwersalny, że będzie można go łatwo powielić w innych częściach obszarów wiejskich Polski i Europy.

- To projekt ważny dla mieszkańców wsi. Statystyki pokazują, że na wsi choruje się i umiera inaczej niż w mieście. Jest inna dostępność do zasobów specjalistycznych, komunikacji, służby zdrowia, internetu. To trudna rzeczywistość. Trzeba jednak pomyśleć, jak wykorzystać te zasoby, które na danym obszarze mamy. Są koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, organizacje pozarządowe. To ludzki potencjał, który chcemy wykorzystać. Będziemy proponować opiekę na miarę możliwości. Tak, by chora osoba mogła jak najdłużej zostać w domu, pod opieką najbliższych i osób tworzących sieć - uściślił Grabowski.