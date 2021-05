gotowe Siemiatycka Wieczorna „Dycha” 2021. Już niebawem odbędzie się impreza dla biegaczy

Z OSTATNIEJ CHWILI Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS. Zostanie przedłużony do 9 kwietnia 2021 r. - zapowiada premier Mateusz Morawiecki [NOWE OBOSTRZENIA]

Rząd przewiduje możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego do 28 marca 2021 r. Ma to związek z obostrzeniami oraz sytuacją pandemiczną w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że termin pobierania zostanie przedłużony do 9 kwietnia w związku z nowymi obostrzeniami.