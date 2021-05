Grajewo. Tragedia w oczyszczalni ścieków "Mlekpolu". Pracownik utonął w fekaliach. Jest akt oskarżenia

Do tragedii doszło prawie rok temu, bo 12 czerwca 2020 r., na terenie oczyszczalni ścieków należącej do Spółdzielni Mleczarskiej “Mlekpol”. Jak informowały wtedy służby, podczas wykonywania prac demontażowych konstrukcji wspornych pod pracownikiem pękła drabina. Pokrzywdzony wpadł do basenu ze ściekami. W wyniku zachłyśnięcia się fekaliami zaczął słabnąć. Został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala. Lekarze walczyli o jego życie. Niestety po blisko 3 tygodniach mężczyzna zmarł.

Czytaj też: Liza Stara. Zarzuty za śmiertelny wypadek przy pracy. 39-letni robotnik zginął zmiażdżony betonowa płytą

Prokuratura wszczęła śledztwo, by wyjaśnić okoliczności wypadku. Po trwającym kilka miesięcy postępowaniu oskarżyciel postawił zarzuty 65-latkowi odpowiedzialnemu w zakładzie za nadzór na pracownikami. Mężczyzna odpowie za nieumyślne niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, narażenia pracownika Stanisława L. na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Grozi za to kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności.