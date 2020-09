Grajewo. Znaleziono niewybuch na terenie placu budowy nowego Sądu Rejonowego przy ul. Wojska Polskiego (zdjęcia)

Obecnie policjanci do czasu przybycia saperów z Orzysza, zabezpieczają miejsce znalezienia przez robotników niewybuchu. Wjazd do Zespołu Szkół nr 2 od ul. Wojska Polskiego tj. DK61 jest zablokowany. Wjazd do szkoły na tą chwilę możliwy jest od ul. Kościelnej.

O ewentualnej ewakuacji zdecyduje przybyły na miejsce patrol saperów. Więcej informacji już wkrótce.